В конструкцию отечественного двигателя для МС-21 внесут больше десятка изменений

Производитель двигателей ПД-14, которые должны встать на отечественный среднемагистральный самолет МС-21, подал в Росавиацию 11 заявок на внесение основных изменений в конструкцию этой силовой установки, сообщает "Коммерсант Прикамье" со ссылкой на главного конструктора "ОДК-авиадвигатель" (входит в "Ростех") Игоря Максимова.

Причем вносить изменения планируется в 2019, 2020 и 2021 году – к этому времени самолет уже должен пойти в серию даже с учетом отставания от графика, вызванного наложением санкций на предприятия "Ростеха".

Стоит отметить, что, несмотря на необходимость доработок, ПД-14 уже прошел сертификацию в России. "В прошлом году двигатель успешно прошел сертификацию, сейчас работа по его совершенствованию продолжается, и она будет длиться столько, сколько ПД-14 будет находиться в эксплуатации", - заявил во время визита на "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь) глава Росавиации Александр Нерадько.

Напомним, весной Министерство промышленности России объявило тендер на доработку двигателя ПД-14 с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности. Максимальная цена контракта определена в 12 млрд руб., работы необходимо завершить до 15 декабря 2021 года.

В начале июля 2019 года стало известно, что корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") закупит 20 комплектов американских двигателей (по два в каждом) для самолетов МС-21. Поставщиком будет United Technologies – подразделение Pratt&Whitney, производящее установки PW1400G.

Согласно материалам закупки, 20 комплектов с двигателями должны быть поставлены в 2020-2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк "Аэрофлота" и Red Wings. Максимальная стоимость заказа - $250 млн.