Одного из пострадавших в аварии на тюменской трассе переводят в Тюмень

Одного из пострадавших в аварии на трассе Тюмень – Курган переводят в столицу региона, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Пострадавший мужчина после операции по экстренным показаниям в связи с травмой живота доставляется Центром медицины катастроф в Тюмень для диагностики и специализированной помощи. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Ребёнок, который после аварии находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, доставлен в Областную клиническую больницу №2 Тюмени.

Напомним, столкновение произошло около 8.00 на 142 км трассы Тюмень – Курган, на участке, где идёт ремонт. Там машины ездят реверсивно, установлен светофор. Одну из трёх машин, ждавших своей очереди, протаранил "Фольксваген поло". Пострадали четверо.