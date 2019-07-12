В Лабытнанги частично обрушился фундамент жилого дома

В Лабытнанги частично разрушился фундамент жилого дома № 3/1 по Озёрной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Дом одноэтажный, 12-квартирный. Пострадавших нет. Идёт перепись жителей, им помогают забрать из дома необходимые вещи, документы. Администрация города готова разместить пострадавших в гостинице "Семь лиственниц". Четыре человека согласны на это, остальные решили разместиться у родственников и знакомых.

Жители на общем собрании собственников квартир должны признать дом аварийным. Всего в здании зарегистрированы 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. Девятью квартирами владеют жильцы, тремя – город. Никто их них ранее в мэрию на состояние здания не жаловался.

Сегодня глава города Марина Трескова проведет из-за случившегося экстренное совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.