В cвердловский парламент пошёл депутат из думы Екатеринбурга

Депутат думы Екатеринбурга, учредитель рынка "Омега" и торгово-развлекательного центра "ЭкоМолл Гранат" Владимир Смирнов подал документы в Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата от "Единой России" на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном исполкоме партии, Смирнов в мае этого года стал победителем предварительного голосования (праймериз), организованного для определения кандидата от "ЕР" на предстоящих выборах. Он набрал 63,89% голосов избирателей (4110 человек), проголосовавших на партийных счетных участках Орджоникидзевского района.

Отметим, что место в областном парламенте стало вакантным после ухода оттуда Игоря Володина: теперь он председатель думы Екатеринбурга. Если его место в заксобрании займёт Смирнов, то довыборы депутата придётся проводить уже в местном представительном органе.

Напомним, на Среднем Урале в Единый день голосования (в сентябре этого года) состоятся довыборы депутата Госдумы в Серовском одномандатном округе, заксобрания в Орджоникидзевском избирательном округе Екатеринбурга; выборы депутатов дум Верхней Туры, Верхотурья; довыборы в представительные органы Первоуральска и Красноуфимска.