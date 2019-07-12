03 Августа 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
(2018) | Фото: onf.ru

В Нижневартовске проходит серия бесплатных спортивных тренировок на открытых площадках

Несколько тысяч вартовчан приняли участие в тренировках, которые прошли в первый летний месяц на открытых спортивных площадках и придомовых территориях. Лето в столице Самотлора проходит под лозунгом "Нижневартовск – город спорта". Со временем к таким занятиям присоединяются всё больше людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным управления по физкультуре и спорту, в первый месяц лета для гостей и жителей города состоялось 78 тренировок в микрорайонах, и 55 – на открытых площадках. В этом году мэрия особое внимание уделила организации активных видов отдыха для людей старшего поколения. Почти 200 вартовчан воспользовались такой возможностью. В частности, организованы тренировки по йоге. Начиная с июня, по четвергам в 13.00 и по воскресеньям в 14.00 всех желающих ждут на площадке у ФСК "Юбилейный". Еще одно новшество – открытые тренировки "Gold". Это специально разработанные занятия для людей старшего поколения. Место проведения – территория Комсомольского озера. Тренировки намечены на каждый понедельник, начало в 11.00.

Очередные тренировки запланированы на 15 июля на Комсомольском озере и на территории многофункциональной площадки, что на Мира, 29а. На открытых площадках города опытные инструкторы ведущих фитнес-центров, общественных организаций и спортивных клубов проводят большое количество бесплатных занятий по йоге, зумбе, фитнесу, кроссфиту и не только.С 19.00 15 июля вартовчан ждут на территории Комсомольского озера, где пройдет открытая тренировка "Тай чи". 17 июля возле СОК "Олимпия" состоится фитнес-тренировка по зумбе. Быть в курсе всех спортивных и культурных мероприятий поможет интерактивная афиша. Она размещена на сайте мэрии Нижневартовска.

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В Нижневартовске проходит серия бесплатных спортивных тренировок на открытых площадках

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