03 Августа 2020
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Общество В России
Тесла Tesla (2016) | Фото:

Минпромторг объяснил, почему в списке "роскошных" автомобилей не оказалось Tesla и Bugatti Veyron

Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.

Как заявили РБК в министерстве, предложение о включении этих моделей в список должна сделать Федеральная налоговая служба (ФНС).

Напомним, что в категорию люксовых авто, за которые платится транспортный налог с учетом повышающего коэффициента, попадают машины стоимостью от 3 млн рублей.

Список, насчитывающий более тысячи моделей, ежегодно публикует ФНС.

Однако, как обнаружила Счетная палата, таких автомобилей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, в перечне почему-то не оказалось.

Учитывая высокую стоимость вышеуказанных моделей и их количество (Tesla Model S в парке РФ на 1 января 2019 года насчитывалось 211 штук, а Bugatti Veyron Grand Sport - 2 экземпляра), недополученные регионами налоги не кажутся столь незначительными, отмечает Автостат.

Напомним, в прошлом году Минфин опроверг повышение налога для богатых. Ранее глава министерства Антон Силуанов заявил, что со временем российское правительство повысит "налог на роскошь", который позволит снизить напряжение в обществе.

Возможность введения налога на роскошь в России обсуждается уже несколько лет. Законопроект впервые был вынесен на рассмотрение Госдумы в 2012 году.

Предложенный тогда налог на роскошь предполагал создание финансового резерва на базе налоговых платежей, начисляемых на имущество класса "люкс", включая транспортные средства (автомобили) и недвижимость, а также табачные и алкогольные изделия.

Однако проект Госдумой был отклонен. Само понятие "налог на роскошь" не было определено.

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Минпромторг объяснил, почему в списке "роскошных" автомобилей не оказалось Tesla и Bugatti Veyron

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Теги: Минпромторг, транспортный налог, Tesla, Bugatti Veyron



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