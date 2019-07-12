В Челябинске здания к саммитам ШОС и БРИКС плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги грузчиков в Серпухове на http://perevozki.youdo.com/serpukhov/city/loaders/.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/arenda/samosval/, подробности здесь.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/ehvakuator/tag/gruzovoy/ - подробное описание.



Общество Челябинская область
ШОС, БРИКС, строительство (2018) | Фото:gubernator74.ru

В Челябинске здания к саммитам ШОС и БРИКС плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены

Строительные объекты, которые готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены, к такому выводу пришли прокуроры после выездной проверки.

В прокуратуре Челябинской области создали рабочую группу по обеспечению исполнения закона при подготовке к проведению саммитов.

Прокурор области вместе с главой регионального управления ФСБ, а также руководителем Росгвардии Челябинской области проверили строящиеся объекты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

"Руководителям организаций-застройщиков даны кратчайшие сроки для устранения нарушений, в настоящее время решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске здания к саммитам ШОС и БРИКС плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: здания, саммиты, ШОС, БРИКС, прокуратура, нарушения, защищенность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров