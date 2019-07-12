В Челябинске здания к саммитам ШОС и БРИКС плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены

Строительные объекты, которые готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, плохо защищены от террористов и недостаточно физически укреплены, к такому выводу пришли прокуроры после выездной проверки.

В прокуратуре Челябинской области создали рабочую группу по обеспечению исполнения закона при подготовке к проведению саммитов.

Прокурор области вместе с главой регионального управления ФСБ, а также руководителем Росгвардии Челябинской области проверили строящиеся объекты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

"Руководителям организаций-застройщиков даны кратчайшие сроки для устранения нарушений, в настоящее время решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.