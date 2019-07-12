Судебные приставы Перми прикрыли плавучий ресторан "Причал"

Судебные приставы Перми опечатали плавучий ресторан "Причал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, с иском о запрете работы плавучего ресторана в Свердловский районный суд обратился пермский транспортный прокурор. В надзорном ведомстве потребовали поставить плавучий объект на учет администрацией соответствующего бассейна внутренних водных путей. Также необходимо провести техническое освидетельствование по классификации судна и получить регистровые документы, которые подтверждают его готовность к эксплуатации.

Суд требование прокуратуры о приостановке работы ресторана "Причал" удовлетворил. Руководство компании "СЭФИС", которая эксплуатирует судно, предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда.