03 Августа 2020
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Политика
целевой набор Уралкалия (2019) | Фото: Пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

"Уралкалий" подвёл итоги целевого набора среди выпускников школ

21 выпускник общеобразовательных школ из Березников и Соликамска стал участником программы целевого набора "Уралкалия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Для того чтобы стать целевым студентом "Уралкалия", выпускникам школ необходимо было сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, физике или химии на суммарный балл не ниже 180.

Набор осуществлялся по специальностям "Маркшейдерское дело", "Электрификация и автоматизация горного производства", "Электроснабжение", "Горные машины и оборудование" (ПНИПУ), "Химическая технология неорганических веществ" (БФ ПНИПУ), "Прикладная геология" (Санкт-Петербургский горный университет), "Теплоэнергетика и теплотехника" (Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина).

Целевые студенты компании начиная со второго курса получают стипендию "Уралкалия" по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тыс. рублей в месяц в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе "Уралкалия", проходят оплачиваемую практику в подразделениях Компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в "Уралкалии" и подъёмные выплаты в размере от 28 до 33 тыс. рублей, в зависимости от среднего балла по диплому.

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"Уралкалий" подвёл итоги целевого набора среди выпускников школ

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Теги: Уралкалий, целевой набор,



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