"ВКонтакте" хочет через суд запретить использование базы данных своих пользователей

Соцсеть "ВКонтакте" подала иск к ООО "Дабл". Ответчик использовал данные пользователей сети для оказания услуг.

"ВКонтакте" хочет запретить распространение программного обеспечения "Дабл", изъять указанный софт из оборота за счет ответчика и уничтожить это ПО на любых носителях, сообщает РБК.

"Дабл" (бренд Double Data) владеет софтом, который позволяет анализировать открытые данные пользователей социальных сетей (ФИО, возраст, увлечения и т.п.), в том числе "ВКонтакте", проводить оценку их кредитоспособности, выявлять риски мошенничества в интересах банков. Как отметил в ходе заседания юрист "ВКонтакте", назначенная судом экспертиза выяснила, что одна из программ "Дабл" — Double Search — содержит данные 36 млн пользователей "ВКонтакте" (всего у соцсети 97 млн пользователей в месяц), эти же данные включены в еще две программы компании. Судья назначил следующее заседание на 30 августа.