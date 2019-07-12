03 Августа 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Наводнение сменили пожары: в Иркутской области введен режим ЧС в лесах

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вводится запрет на посещение лесов, также запрещен въезд в леса транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, после паводка, в результате которого погибли 25 человек, в регионе обострилась ситуация с пожарами. Так, высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установились на территории более 20 районов.

Президент России Владимир Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.

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Наводнение сменили пожары: в Иркутской области введен режим ЧС в лесах

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Теги: иркутская область, пожары, леса



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