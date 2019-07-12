Наводнение сменили пожары: в Иркутской области введен режим ЧС в лесах

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вводится запрет на посещение лесов, также запрещен въезд в леса транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, после паводка, в результате которого погибли 25 человек, в регионе обострилась ситуация с пожарами. Так, высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установились на территории более 20 районов.

Президент России Владимир Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией.