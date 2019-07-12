В Тюмени разговор о предстоящей жаре проиллюстрировали фотографией бомбардировки во время Вьетнамской войны

В Тюмени администратор одной из групп в соцсети сделал коллаж на тему жары, которая придёт в регион в выходные, используя кадр боя между северо- и южновьетнамской армиями в 1972 г.. На нём пострадавшая от бомб девочка убегает от огня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Снимок вызвал бурю негодования в сети. В частности, пользователи отмечают, что автор записи не знает, в какой момент был сделан кадр, соответственно, не понимает всей абсурдности своего творения. При этом автор послания отвечает тем, кто его критикует, в духе "каждый может найти, за что покритиковать фотографию".

Напомним, кадр сделан 8 июня 1972 года во время боя между северо- и южновьетнамской армиями вблизи Сайгона (нынешний Хошимин). Свидетелем сражения стал американский фотокорреспондент Ник Ут. Группа мирных жителей, среди которых находилась и попавшая на фото девятилетняя Ким Фук, покинула деревню и направлялась к позициям правительственной армии, так как населённый пункт уже попал в руки противника.

Пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял эту группу за солдат северовьетнамской армии и атаковал её напалмовыми бомбами. Ут запечатлел момент сразу после атаки — группу детей на фоне клубов дыма, в центре которой выделялась обнажённая рыдающая девочка с искажённым от боли лицом (Ким Фук сорвала с себя горевшую одежду). После этого журналист доставил пострадавших детей в госпиталь Кути.

Фотограф получил за свою работу Пулитцеровскую премию. Снимок "Напалм во Вьетнаме" стал одной из двух самых известных фотографий Вьетнамской войны, и произвёл большое впечатление на американское общество.