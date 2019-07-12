Сайт ассоциации педагогов России заблокировали – на нем можно было купить диплом

Роскомнадзор сообщил о начале блокировки сайта ассоциации педагогов России "АПРель". Ведомство ссылается на решение Центрального районного суда Тюмени. Теперь адрес ресурса внесен в Единый реестр запрещенной информации, говорится в сообщении РКН.

"Было установлено, что на сайте за определенную плату можно приобрести диплом за участие в конкурсе или олимпиаде. Согласно условиям, пользователи самостоятельно выбирают призовое место, дату выдачи диплома, уровень конкурса (международный, всероссийский, областной и т.д.)", - сообщает Роскомнадзор.

В настоящий момент интернет-ресурс направлен на блокировку операторам связи.