03 Августа 2020
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Общество Тюменская область В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Сайт ассоциации педагогов России заблокировали – на нем можно было купить диплом

Роскомнадзор сообщил о начале блокировки сайта ассоциации педагогов России "АПРель". Ведомство ссылается на решение Центрального районного суда Тюмени. Теперь адрес ресурса внесен в Единый реестр запрещенной информации, говорится в сообщении РКН.

"Было установлено, что на сайте за определенную плату можно приобрести диплом за участие в конкурсе или олимпиаде. Согласно условиям, пользователи самостоятельно выбирают призовое место, дату выдачи диплома, уровень конкурса (международный, всероссийский, областной и т.д.)", - сообщает Роскомнадзор.

В настоящий момент интернет-ресурс направлен на блокировку операторам связи.

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Сайт ассоциации педагогов России заблокировали – на нем можно было купить диплом

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Теги: ассоциация педагогов россии, роскомнадзор, блокировка



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