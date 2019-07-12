Одного из протестующих против строительства храма в Екатеринбурге доставили в СК, а затем отпустили

Одного из протестующих против строительства храма в Екатеринбурге, у которого проходил обыск, доставили в Следственный комитет, а затем отпустили.

Напомним, сегодня стало известно, что у участников акций протеста прошли обыски. Также сообщалось, что одну из активисток вызвали на допрос.

Как рассказал ОВД-Инфо адвокат Федор Акчермышев, его подзащитного - участника протестов в защиту сквера Максима Корчемкина - доставили в областное Следственное управление, а затем отпустили: обыск в его квартире проходил по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. По словам защитника, у его клиента пока нет процессуального статуса: он не проходит по делу ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого, а следователи не взяли ни обязательства о явке, ни подписки о невыезде.

По данным адвоката, у Корчемкина изъяли системный блок и мобильные телефоны, а обыск проводили несколько человек, среди которых были два силовика в масках и с оружием.

Что касается второй участницы протестов, то к ней с обыском приходили по месту прописки, где проживают ее родители. Девушка рассказывала ОВД-Инфо, что правоохранители посмотрели телефоны ее родственников и пытались что-то найти в квартире.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что проведение опроса о месте строительства собора святой Екатерины ограничится пятью-шестью точками. Позже в администрации уточнили, что по столько точек будет в каждом районе города.