Суд на два месяца арестовал замглавы ПФР Иванова

Басманный суд столицы вынес свое решение по задержанному ранее заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову, пишет Mash.

Иванова арестовали на два месяца, хотя сам он просил заключить его под домашний арест, ссылаясь на то, что вину он признал, бежать ему некуда, загранпаспорта он не имеет.

Следствие подозревает Иванова в получении взятки в 4,4 млн руб. По мнению следователей, глава департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин выступал посредником.

Ранее Накануне.RU сообщало, что Иванов признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников.