"Был шокирован, как и все". Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника

Уральский полпред Николай Цуканов прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева по обвинению в госизмене. До этого полпредство неделю хранило тотальное молчание, единственным действием аппарата стало изъятие информации о подследственном чиновнике с сайта ведомства.

По словам представителя президента в УрФО, арест ближайшего соратника стал для него полной неожиданностью, он был шокирован "как и все". Цуканов пообещал, что его аппарат будет сотрудничать с следствием по делу Воробьева.

Такое заявление полпред сделал сегодня, встречаясь в Екатеринбурге с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ.

Напомним, неделю назад стало известно об аресте чиновника уральского полпредства Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. Во время следственных действий у Воробьева был обнаружен паспорт гражданина Польши и "шпионская" аппаратура. Кадровое решение полпредство собиралось озвучить в понедельник, 8 июля, однако сохранило молчание, лишь вчера удалив информацию об арестованном с сайта ведомства. Неизвестно, обсуждал ли полпред сложившуюся ситуацию с президентом, во время его визита на этой неделе в Екатеринбург. Накануне был задержан еще один чиновник из калининградского окружения Цуканова Константин Антонец. Его подозревают в госизмене в пользу Литвы. Ранее наблюдатели отмечали, что Цуканов якобы выторговывает для себя "мягкий вариант" ухода, который состоится ближе к осени.