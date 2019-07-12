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Происшествия В России
Алексей Иванов (2019) | Фото: Пенсионный фонд России

Замглавы ПФР подозревается в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

Следствие подозревает замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

По мнению следствия, глава департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин выступал посредником.

Прокурор попросил домашний арест для замглавы ПФР, передает РИА Новости.

Гособвинитель пояснил, что Иванов признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников.

В ОНК ранее сообщили, что Алексей Иванов подал в отставку, признав при этом вину в получении взятки. По данным СМИ, дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

О задержании Иванова стало известно 11 июля, следственные действия прошли днем ранее.

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Замглавы ПФР подозревается в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

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Теги: алексей иванов, взятка



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