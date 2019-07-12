По примеру губернатора. Волонтёры Арктики будут месяц прибирать ямальский остров Велькицкого

Три десятка волонтёров отправились на остров Велькицкого, чтобы прибрать и исследовать его. Экспедиция продлится месяц. Часть продовольствия для участников акции в июне на остров доставил центр освоения Арктики. Ещё часть груза 27 июля привезёт судно "Михаил Сомов", оно уже вышло из Архангельска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

В составе экспедиции – добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Лангепаса, Урая, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка, Омска, Ухты и Ярославля, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля. Руководитель "Зелёной Арктики" Евгений Рожковский сообщил, что волонтёры проделали длинный путь, чтобы проверить себя и сделать Арктику чище.

"Я с уверенностью могу сказать, что все приняли общие правила и полностью готовы к работе на острове. Общее ожидание участников экспедиции − кардинальные изменения их внутреннего мира, что в дальнейшем поможет менять мир вокруг себя, делать его лучше", - сказал он.

Выезд организован департаментом внешних связей автономного округа вместе с окружной общественной организацией "Зелёная Арктика" и центром освоения Арктики. Профинансировали поездку, в частности, "Ямал СПГ", "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", "Транснефть".

Необитаемый остров Вилькицкого относится к территории Ямала. Он расположен в восточной части Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Открыт в 1913 году. Своё название получил в честь русского гидрографа-геодезиста генерал-лейтенанта Андрея Вилькицкого (1858 – 1913 г.г.). За семь лет в экологических экспедициях на территории Ямала приняли участие около 200 россиян и наших соотечественников из Болгарии, Германии, Австрии, Израиля, Украины, Китая, Чили, Киргизии и Казахстана.

Напомним, ранее в подобных мероприятиях участвовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он помогал волонтерам – участникам проекта "Дух Заполярья" – в генеральной уборке острова Заячий. Глава региона заявил тогда, что "добровольческое движение, внимательное отношение к природе, экопроекты — все это мы всегда поддерживали и обязательно продолжим поддерживать". В прошлом году, делясь впечатлениями от форма "Утро", Артюхов рассказал Накануне.RU, что одним из приоритетных проектов является экологическая очистка Арктики.

"Мы сегодня вспоминали проект, который долгие годы реализуется на Ямале – экологическая очистка Арктики, у нас была проведена волонтерская уборка на острое Белом. Вообще, самые лучшие проекты – те, где люди работают от чистого сердца и хотят делать добро. Накопленный экологический ущерб, который сегодня, к сожалению, есть в Арктике, сейчас успешно решается нашими волонтерами. Как раз вот такие площадки, как форум "УТРО", помогают находить единомышленников, которые это все и будут делать. Поэтому экология, любовь к нашему краю - это те проекты, которые всегда будут пользоваться поддержкой и большим интересом", - сказал Дмитрий Артюхов.