Власти Тюменской области обсудили планы по развитию транспортной инфраструктуры региона

Из четырех основных показателей подпрограммы "Развитие транспорта" один перевыполнен, два - полностью выполнены. Показатель, количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта составил 93%. Такие данные привел замгубернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов на заседании президиума областного правительства, которое провел Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На заседании глава региона отметил, что Тюменская область вошла в тройку лучших по результатам опроса "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Александр Моор подчеркнул, что несмотря на то, что это хорошая оценка работы, сдавать позиции не стоит.

"В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. При этом региональные и муниципальные дороги тоже не оставались без внимания. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как раз на них будет сделан основной акцент", - отметил губернатор.

В федеральном проекте по развитию дорожной сети участвует вся Тюменская городская агломерация и вся сеть региональных и межмуниципальных дорог области, что составляет 8 167 километров. В этом году будет отремонтировано 399 объектов, общей протяженностью 511,7 километров. Запланировано, что к концу года нормативное состояние городских дорог составит 80,9%, региональных - 61,92%.

Добавим, что основным направлением развития областных дорог в прошлом году стало завершение строительства ранее начатых объектов. В частности, было открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструирован существующий мост по ул. Мельникайте и шесть километров автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский, выполнен ремонт 629 километров автодорог области. В этом году масштаб работ увеличился: планируется отремонтировать 740 километров автодорог области. Продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороге.