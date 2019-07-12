Дочь Алсу Микелла и Ержан Максим сняли клип про любовь

Победители последнего сезона шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим снялись в клипе на совместную песню "Эта любовь". 12-летние мальчик и девочка поют о серьезных чувствах, сидя на школьном автобусе и разгуливая по какому-то элитному учебному заведению в разгар лета. В комментариях поклонники отмечают, что хоть текст и мелодия у песни не выдающиеся, но голоса детей слушать невероятно приятно.

Напомним, финал "Голоса" с участием Микеллы и Ержана обернулся скандалом. Сначала победительницей голосования зрителей была объявлена Микелла, хотя очень многие склонялись к тому, что очевидный победитель – именно Ержан Максим. После Первый канал начал проверку, в результате которой была выявлена накрутка в пользу Микеллы. Результаты финала аннулировали, победителями объявили всех финалистов, в том числе Микеллу и Ержана. Всем детям вручили по миллиону рублей, но на съемках этого выпуска Абрамова предпочла не присутствовать, а деньги свои передала на благотворительность.