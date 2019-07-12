03 Августа 2020
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Наука и техника Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО
Александр Потапов, Андрей Травников (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Потапов и Травников обсудили поставки трамвайной техники УВЗ в Новосибирскую область

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов на промышленной выставке "Иннопром-2019" провёл переговоры о сотрудничестве с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Стороны обсудили возможные поставки трамвайной техники производства АО "Уралтрансмаш" (входит в группу УВЗ Госкорпорации Ростех).

Александр Потапов, Андрей Травников(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Среди предлагаемой линейки трамваев УВЗ есть полностью низкопольные модели, представленные в разные годы на международном форуме. Это модель 71-415, показанная в прошлом году, в начале 2019 года была запущена в серийное производство. Новейший уральский трамвай 71-418 продемонстрировали на "Иннопроме" в этом году.

За 20 лет специалисты "Уралтрансмаша" разработали и внедрили в серийное производство более 12 моделей и модификаций вагонов. По словам Потапова, все вагоны спроектированы из расчёта их надёжной эксплуатации как на современных скоростных линиях, так и на существующих во множестве городов линиях с высокой степенью износа и тяжёлым профилем пути.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Травников, регион вместе с областным центром вырабатывают формат сотрудничества с партнёрами, в первую очередь, которые изготавливают подвижной состав для общественного транспорта - это трамваи, троллейбусы, электробусы.

"Нам бы хотелось получить комплексное решение - не просто поставку единиц техники, но и комплексное обновление путей, комплексный подход к организации маршрутов общественного транспорта. Мы понимаем, что это достаточно сложная задача, и опыт в России пока единичный, в отдельных городах вышли на подобные проекты", - отметил губернатор.

Травников также подчеркнул, что в данный момент стороны рассматривают возможные варианты сотрудничества, например, приобретение техники в лизинг.

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Потапов и Травников обсудили поставки трамвайной техники УВЗ в Новосибирскую область

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Теги: Уралвагонзавод, трамваи, поставка, Александр Потапов, Андрей Травников



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