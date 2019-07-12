03 Августа 2020
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Общество За рубежом
Джефф Безос (2019) | Фото:Википедия

Самый богатый человек в мире Джефф Безос познакомил новую девушку с друзьями-миллиардерами

Глава Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос (55) перешел на новый уровень отношений со своей нынешней пассией – 49-летней бывшей ведущей новостей Лорен Санчес. Как сообщает Page Six, свежеразведенный мультимиллионер в компании девушки прибыл в так называемый "летний лагерь миллиардеров". Это место на курорте Sun Valley в США, где ежегодно Безос встречается со своими приятелями-коллегами-миллиардерами. Среди постоянных резидентов лагеря такие богатеи-предприниматели как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Тим Кук, Марк Цукерберг и другие.

Говорят, Лорен очень активно добивается статуса не просто девушки, но невесты, а в будущем – супруги. И это несмотря на то, что Безос только-только расстался с женой Маккензи, с которой прожил четверть века. Впрочем, по слухам, чувства Джеффа очень горячи, он на многое готов ради Санчес. Например, он простил ее брату слив интимных фото и переписки – тот получил за материалы от таблоида несколько сотен тысяч долларов. А вообще вместе с Лорен миллиардер был замечен впервые еще до официального развода.

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Самый богатый человек в мире Джефф Безос познакомил новую девушку с друзьями-миллиардерами

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Теги: джефф безос, лорен санчес, миллиардеры, отношения, любовница



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