В Екатеринбурге до конца лета закроют троллейбусное движение по улице Шевченко

В Екатеринбурге закрывается троллейбусное движение по улице Шевченко.

Как сообщили Накануне.RU в ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление", причина связана с проведением строительно-монтажных работ по данной улице. Начиная с 13 июля и до 25 августа закрывается движение троллейбусного маршрута №4.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок.

Как сообщало Накануне.RU, также с завтрашнего дня в Екатеринбурге больше чем на неделю закроют часть улицы Серафимы Дерябиной.