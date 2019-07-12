"Непотребная шинная инсталляция", на которую обратили внимание в Тюмени, "прожила" менее суток

В Тюмени убрали "непотребную шинную инсталляцию", появившуюся на одной из парковок сегодня ночью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об этой истории рассказал местный житель Александр Лобов. По его словам, предприниматель решил организовать картинг под окнами жилых домов, для чего завёз шины на пустующую автостоянку. Вскоре управляющая компания расторгла с ним договор, однако шины никто не увёз. "Акция" с ними прошла сегодня ночью.

Лобов рассказал Накануне.RU, что шины убрали.