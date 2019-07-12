На Ямале подписан договор о модернизации важного для региона инфраструктурного объекта

В Ямало-Ненецком автономном округе подписан договор о выполнении работ по реконструкции в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Церемония подписания состоялась 9 июля в Салехарде в присутствии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Свои подписи под документом поставили гендиректор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский и гендиректор "Уренгойдорстрой" Александр Рыков.

Комментируя договор о реконструкции, губернатор Дмитрий Артюхов отметил востребованность аэропорта.

"Через него ежегодно летает около миллиона пассажиров – и семьи, и те, кто приезжает в деловые командировки. При этом взлетно-посадочная полоса с каждым годом теряет свои качества и ее необходимо модернизировать. Это один из ключевых проектов в регионе. Радует, что в результате серьезного отбора, в котором участвовали самые разные потенциальные исполнители, победила ямальская компания. Она предложила самые лучшие условия и удовлетворила высокие требования инвестора к компетенциям", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Напомним, в октябре прошлого года в аэропорту Нового Уренгоя провели перепланировку перрона, изменили его маркировку, благодаря чему на 40% возросла вместимость воздушной гавани. Число мест для стоянки воздушных судов увеличилось с 10 до 14. Также изменились схемы движения воздушного транспорта. До 2021 г. в аэропорту будет обновлено больше 70% технопарка.

Концессионное соглашение на три с половиной года было заключено 7 сентября 2018 г. Аэропорт Нового Уренгоя был передан в операционное управление "Уренгойаэроинвест". Реконструкция пройдет в несколько этапов и завершится к 2021 г. Первый этап запланирован на 2019-2020 тг. он включает в себя обустройство строительной площадки, строительные работы на западной части перрона, включающей пять мест стоянок и одну из рулежных дорожек до границы с взлетно-посадочной полосой. Площадь реконструируемой части на первом этапе составит более 30 тыс. "квадратов". Второй этап реконструкции начнется в 2020 г. Он предполагает ведение работ на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках. Реконструкцию полосы, согласно концессии, должны завершить до конца 2020 г. Третий этап отведен под строительно-монтажные работы на оставшейся части перрона площадью 55 тыс. "квадратов", на четырех рулежных дорожках. Будет установлено светосигнальное оборудование, обустроена водосточно-дренажная сеть, построены очистные сооружения.

Отметим, что на время реконструкции аэропорт продолжит свою работу. Модернизация взлетно-посадочной полосы будет вестись в перерывах между полетами воздушных судов по 16 часов. Остальные работы будут идти круглосуточно. После модернизации воздушная гавань Нового Уренгоя сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.