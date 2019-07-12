Звезду "Молодежки" забрали в полицию после скандала в аэропорту Краснодара

Актера Тимура Ефременкова не пустили на борт самолета, вылетавшего из Краснодара. ЧП произошло во время досмотра в аэропорту в ночь на 12 июля. Мужчину забрали в полицию после скандала.

Сам Ефременков утверждает, что ругаться начал из-за брелока на ключах. "Весь сыр-бор произошёл из-за брелока на ключах в виде патрона. Меня попросили его достать, а я попросил не доставать его. Им пришлось расстегнуть мой чемодан, он был битком набит - всё вывалилось, и я немножко выругался. В полиции немного побыл, утром меня отпустили, отвезли на суд, выписали штраф на 500 рублей", - рассказал актер в эфире радио "Говорит Москва".

В отношении Ефремкина был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

На счету актёра более 70 кинолент, в том числе картинах "Легенда №17", "Молодежка" и "Чемпионы", в последней он исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина.