03 Августа 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
&quot;Сапсан&quot; (2010) | Фото: Российские железные дороги

Сторонники ИГ, пытавшиеся устроить крушение "Сапсана", получили сроки

Сторонники террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана".

Семь членов группы получили от 15 до 21 года колонии. Фигуранты - уроженцы Таджикистана, живущие в Петербурге.

13 июля 2017 года поезд сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили террористы. Пять вагонов получили повреждения, напоминает "Интерфакс".

В 2012 году Мосгорсуд приговорил к заключению на сроки от 15 до 18 лет четырех участников подготовки подрыва скоростного пассажирского поезда "Сапсан".

Глава ФСБ Александр Бортников 18 июля 2011 года доложил президенту Дмитрию Медведеву о предотвращении крупного теракта на транспорте в столичном регионе и задержании четверых подозреваемых. У них было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, оружие и карта-схема готовившегося преступления, сообщил директор ФСБ. Позже стало известно, что террористы хотели подорвать пассажирский поезд "Сапсан", курсирующий между Москвой и Петербургом.

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Сторонники ИГ, пытавшиеся устроить крушение "Сапсана", получили сроки

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Теги: сапсан, теракт, иг



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