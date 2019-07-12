Сторонники ИГ, пытавшиеся устроить крушение "Сапсана", получили сроки

Сторонники террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана".

Семь членов группы получили от 15 до 21 года колонии. Фигуранты - уроженцы Таджикистана, живущие в Петербурге.

13 июля 2017 года поезд сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили террористы. Пять вагонов получили повреждения, напоминает "Интерфакс".

В 2012 году Мосгорсуд приговорил к заключению на сроки от 15 до 18 лет четырех участников подготовки подрыва скоростного пассажирского поезда "Сапсан".

Глава ФСБ Александр Бортников 18 июля 2011 года доложил президенту Дмитрию Медведеву о предотвращении крупного теракта на транспорте в столичном регионе и задержании четверых подозреваемых. У них было изъято самодельное взрывное устройство мощностью 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, оружие и карта-схема готовившегося преступления, сообщил директор ФСБ. Позже стало известно, что террористы хотели подорвать пассажирский поезд "Сапсан", курсирующий между Москвой и Петербургом.