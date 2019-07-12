Антикризисный менеджер или самый временный из всех врио? Зачем Развожаев появился в Севастополе

Назначенный президентом врио главы Севастополя красноярец Михаил Развожаев запомнился тем, что "прикрыл" в Хакасии отход проигравшего первый тур выборов губернатора Виктора Зимина. Последний в сентябре 2018 года снялся с гонки и в Администрации президента выбрали руководителя исполкома ОНФ для того, чтобы он был врио, пока в республике не закончится политический кризис. В итоге победу одержал 32-летний коммунист Валентин Коновалов. Аналогичную проблему Развожаев будет решать в Севастополе.

Любопытно, что история с выборами в Хакасии в идеале должна была навредить репутации Развожаева как федерального политика. Участвовавший в хакасской избирательной кампании журналист, депутат заксобрания Владимирской области от КПРФ Максим Шевченко прокомментировал назначение.

"Назначили туда Михаила Развожаева. Кто такой Развожаев? Устроил в Хакасии фортиплясы с тремя турами, когда снимались партии, вставали партии, садились партии. В итоге Коновалов остался один и все равно выиграл. Развожаев - это тот, кто проиграл Коновалову, причем проиграл с позором. Нам это говорит о том, что власти плевать на рейтинги, мнение граждан, мнение кого бы то ни было", - говорил накануне на "Эхо Москвы" Максим Шевченко.

Политолог Константин Калачев, напротив, считает, что в АП очень довольны работой Развожаева в Хакасии. Он доказал там свою эффективность, при этом не нес никакой политической ответственности за результаты выборов в регионе.

"Развожаев с точки зрения Кремля доказал эффективность как политик и управленец. И в Хакасии, и работая в ОНФ. А результаты выборов в Хакасии - производное от деятельности Зимина, а не Развожаева", - говорит политолог.

По мнению Калачева, неизвестно, собирался ли действительно Развожаев возглавлять Хакасию, очевидно лишь, что ему была поставлена задача осуществлять оперативное управление регионом. Похожим образом ситуация может сложиться теперь и в Севастополе.

"Все зависит от того, как он себя проявит. Севастополю нужен не просто чиновник, нужен политик. С руководством Крыма у экс-губернатора Севастополя была "война", с патриотической общественностью города тоже. Посмотрим, что получится у нового врио", - считает Калачев.

При этом нельзя называть Развожаева антикризисным политическим менеджером из обоймы замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, уверен политолог Максим Жаров.

"Это будет, вероятно, самый временный из всех врио губернатора Севастополя. Первое столкновение Развожаева с Чалым произойдёт намного раньше, чем у Меняйло и Овсянникова, уже этой осенью. И в связи с этим столкновением федеральный центр опять задастся вопросом - что лучше/легче сделать: убрать Развожаева или убрать Чалого? Недолгий опыт деятельности Развожаева в ОНФ показывает, что его никак нельзя назвать антикризисным менеджером. Его кредо - держать место в чьих-либо корпоративных или личных интересах", - говорит Жаров.