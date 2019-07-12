"Эти дороги скоро исчезнут". В ЯНАО появились необычные плакаты

На выезде из посёлка Уренгой появились три мини-билборда, на которых озвучены главные проблемы жителей поселения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографии билбордов появились в соцсетях. "Дороги не ремонтируют – они скоро исчезнут", "Ответственных не увольняют – им платят премии", "Как же так, глава администрации Олег Якивов?" – таковы тексты.

Отметим, плакаты напоминают аналогичные щиты, показанные в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В нём рассказывается история матери-одиночки Милдред Хейз, обвинившей городскую полицию в том, что сотрудники не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анжелы, которую за семь месяцев до этого изнасиловали и убили. Для этого она арендует три рекламных билборда расположенных на подъезде к городу, и вывешивает на них три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анжелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.