03 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Три билборда на границе Уренгоя (2019) | Фото: vk.com

"Эти дороги скоро исчезнут". В ЯНАО появились необычные плакаты

На выезде из посёлка Уренгой появились три мини-билборда, на которых озвучены главные проблемы жителей поселения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографии билбордов появились в соцсетях. "Дороги не ремонтируют – они скоро исчезнут", "Ответственных не увольняют – им платят премии", "Как же так, глава администрации Олег Якивов?" – таковы тексты.

Отметим, плакаты напоминают аналогичные щиты, показанные в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В нём рассказывается история матери-одиночки Милдред Хейз, обвинившей городскую полицию в том, что сотрудники не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анжелы, которую за семь месяцев до этого изнасиловали и убили. Для этого она арендует три рекламных билборда расположенных на подъезде к городу, и вывешивает на них три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анжелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.

Три билборда на границе Уренгоя(2019)|Фото: vk.com

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"Эти дороги скоро исчезнут". В ЯНАО появились необычные плакаты

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Теги: Олег Якимов, посёлок Уренгой, билборд



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