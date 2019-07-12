На трассе Тюмень – Курган легковушка протаранила колонну машин, среди пострадавших – ребёнок

Ребёнок получил серьёзные травмы в результате столкновения двух машин на трассе Тюмень – Курган, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова рассказала Накануне.RU, что авария случилась около 8.00 на 142 км трассы Тюмень – Курган, на участке, где идёт ремонт. Там машины ездят реверсивно, установлен светофор. Одну из трёх машин, ждавших своей очереди, протаранил "Фольксваген поло".

В результате пострадали четыре человека, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малышина. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, на искусственной вентиляции лёгких. Транспортом Центра медицины катастроф ОКБ№1 её доставят в Областную клиническую больницу №2.

"Второго пострадавшего оперируют по экстренным показаниям – он получил травму живота. Состояние ещё двоих пострадавших – средней степени тяжести, они будут лечиться в хирургическом отделении областной больницы №13 села Исетское. У женщины – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины – ссадины и ушибы, перелом костей носа", - уточнила Малыгина.