03 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Google Home умный динамик (2019) | Фото:Pexels

Google прослушивает команды пользователей, отданные голосовому помощнику

Корпорация Google была вынуждена признать, что прослушивает часть команд, которые пользователи отдают "умному динамику" Google Home или приложению Google Assistant.

Google отдает небольшую часть — 0,2% — записанных команд на расшифровку экспертам-лингвистам. Корпорация делает это для того, чтобы лучше понимать разные языки и совершенствовать технологию распознавания речи, передает"Медуза". При этом в корпорации заверяют, что передаваемые записи не связаны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.

Существует и баг: иногда голосовой помощник может записывать речь пользователя по ошибке, принимая другие фразы за команду активации "Ok, Google". В корпорации работают над мерами защиты от таких случаев, заявил представитель Google.

Ранее бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков Google. Канал утверждал, что образцы содержали персональные данные пользователей, а в некоторых случаях записи были сделаны по ошибке.

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Google прослушивает команды пользователей, отданные голосовому помощнику

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Теги: google, голосовой помощник, прослушка, пользователи



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