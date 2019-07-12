В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.

По его словам, уничтожать продукты питания – "это в принципе неправильно", передает ТАСС.

"На будущее, это требует обсуждения", - добавил Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Ранее в Россельхознадзоре предложение не уничтожать санкционные продукты назвали "глупым" и "необоснованным".

В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию и подпадающих под продовольственное эмбарго. Вместо сжигания и уничтожения еды россияне предложили раздавать ее малоимущим жителям. КПРФ подготовила проект закона об изъятии и распределении запрещенных продуктов. В частности, европейские продукты предлагалось гумконвоем отправлять в Донбасс.