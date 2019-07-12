03 Августа 2020
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Общество Курганская область
жара солнце температура (2012) | Фото:

В Курганской области на выходных ожидается сильнейшая жара

12 июля в Курган и область пришла настоящая южная жара. Такая же погода ожидается и 13 июля.

Как сообщили Накануне.RU в курганском гидрометцентре, столбик термометра в отдельных районах региона может подняться до +36 градусов.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области в такую жаркую погоду рекомендует зауральцам долго не находиться на улице, не питаться жирной пищей, пить большое количество жидкости - чая, минеральной воды, морса, а также не употреблять спиртное.

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В Курганской области на выходных ожидается сильнейшая жара

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Теги: жара, Курган, Зауралье



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