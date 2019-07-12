Росгвардия оставила без лицензии на оружие биатлонный центр в Югре

Росгвардия запретила Центру зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске использовать стрельбище - ведомство не продлило разрешение на хранение и использование оружия. С проблемой столкнулись все биатлонные центры России, которые находятся в черте города. Росгвардия действует в соответствии с правилами оборота оружия, утвержденными еще в 1999 г., которые сами спортсмены считают устаревшими. С инициативой внести поправки в законодательство уже вышла губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Приказ МВД от 1999 г. запрещает открытую стрельбу вблизи жилых объектов, его действие распространяется на тиры и стрельбища, исключений в нем для спортивной стрельбы нет. Все современные биатлонные центры стоят в черте города, югорский стал первым, которому не продлили лицензию. Срок лицензии закончился 25 июня, рассказал Накануне.RU директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

"Биатлонный комплекс действует за исключением стрельбища. Тренировки проводятся, но дети пока вынуждены стоять в тире. Летом соревнований нет, у нас были запланированы только тренировочные мероприятия. Сборная команда сейчас тренируется в Увате, а спортсмены спортивной школы тренируются в биатлонном центре, а стреляют в тире", - сообщил Артамонов.

В черте городов находятся все биатлонные центры, говорят в депспорта. С проблемой вскоре столкнутся в Тюменской области, Ижевске, Красноярске и даже в олимпийском Сочи. На уровне отдельно взятого региона решить проблему не удастся. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорю Левитину. Она предложила изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.

Напомним, в 2020 г. в Югре пройдёт Чемпионат России по биатлону. Биатлонный центр в Ханты-Мансийске принимал чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам, финальные этапы Кубка мира по биатлону.