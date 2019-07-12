03 Августа 2020
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Экономика Свердловская область В России
микрорайон академический (2009) | Фото: Накануне.ru

Квартиры в Академическом оснастят немецкими кухнями

Жилье в Академическом станет еще комфортнее и современнее. Уже в ближайшем будущем покупателям будут предлагаться квартиры, оснащенные встроенными кухнями, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение, которое было подписано в рамках работы ИННОПРОМа, позволит новоселам Академического не думать об оснащении своих кухонь.

екатеринбург академический(2012)|Фото: Накануне.ru

Поставщиком современных кухонных решений станет один из ведущих европейских производителей кухонного оборудования – компания «Нольте».

Именно это предусмотрено соглашением о намерениях, которое подписали на выставке «ИННОПРОМ» генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и генеральный директор Nolte Kuechen Экхард Вефинг.

кортрос, академический, соглашение, иннопром, киселев(2019)|Фото:пресс-служба проекта Академический

Стороны договорились о совместном проектирования жилых и нежилых объектов, разработке и адаптации дизайн-проектов. Обе компании также будут сотрудничать в процессе подготовки помещений и коммуникаций, поставки и монтажа кухонных гарнитуров и бытовой техники.

Интерес компании «Нольте» к Уралу не ограничивается только продажей оборудования. В рамках соглашения с ГК «КОРТРОС» немецкая сторона рассмотрит возможность локализации производства в России.

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Квартиры в Академическом оснастят немецкими кухнями

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Теги: виктор вексельберг, вениамин голубицкий, кортрос, академический, встроенные кухни



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