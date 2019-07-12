Квартиры в Академическом оснастят немецкими кухнями

Жилье в Академическом станет еще комфортнее и современнее. Уже в ближайшем будущем покупателям будут предлагаться квартиры, оснащенные встроенными кухнями, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение, которое было подписано в рамках работы ИННОПРОМа, позволит новоселам Академического не думать об оснащении своих кухонь.

Поставщиком современных кухонных решений станет один из ведущих европейских производителей кухонного оборудования – компания «Нольте».

Именно это предусмотрено соглашением о намерениях, которое подписали на выставке «ИННОПРОМ» генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и генеральный директор Nolte Kuechen Экхард Вефинг.

Стороны договорились о совместном проектирования жилых и нежилых объектов, разработке и адаптации дизайн-проектов. Обе компании также будут сотрудничать в процессе подготовки помещений и коммуникаций, поставки и монтажа кухонных гарнитуров и бытовой техники.

Интерес компании «Нольте» к Уралу не ограничивается только продажей оборудования. В рамках соглашения с ГК «КОРТРОС» немецкая сторона рассмотрит возможность локализации производства в России.