В Госдуме собираются перераспределять жилищные субсидии, от которых отказались жители Крайнего Севера

В Госдуме решили, что нужно перераспределять жилищные субсидии, от которых отказались жители Крайнего Севера.

Еще в конце мая в первом чтении был принят закон, уточняющий условия получения жилищных сертификатов россиянами, покидающими районы Крайнего Севера. Депутат от "Единой России" Оксана Бондарь разработала ряд поправок, которые внесет ко второму чтению: они содержат список уважительных причин, по которым можно отказаться от сертификата на жилье, не теряя право на субсидию в дальнейшем. Среди них болезнь, преклонный возраст, материальные сложности и отсутствие сопровождающего для переезда.

А еще одна поправка касается перераспределения непотраченных денег: Бондарь предлагает уполномочить на это кабмин. По ее словам, ежегодная выгода будет такая: до 15 лишних сертификатов за счет компенсации остатков, а в силу того, что субсидия составляет 1 млн рублей, экономия может исчисляться десятками миллионов, пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету".

Напомним, недавно в Госдуме был реанимирован законопроект, который позволит изымать "депрессивное" жилье у россиян.