03 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Глава IAG объяснил, почему концерн заказал 200 самолетов у Boeing, а не у Airbus

Генеральный директор европейского авиаконцерна IAG (в него входят такие гиганты как British Airways и Iberia) Вилли Уолш объяснил, почему компания решила заказать 200 самолетов у Boeing.

Напомним, во время июньского авиасалона Ле Бурже стало известно о подписании контракта IAG (International Airlines Group) с американской авиастроительной корпорацией на поставку 200 самолетов Boeing 737 MAX. По каталожным ценам сумма контракта превышает $24 млрд, при этом всем известно, что у 737 MAX большие проблемы – регуляторы по всему миру не пускают данный тип самолета в воздух из-за двух недавних катастроф, унесших 350 жизней.

Как сообщает Bloomberg, относительная дешевизна и желание иметь разнообразный узкофюзеляжный парк – не единственные причины, по которым концерн сделал выбор в пользу американцев. Уолш заявил о разочаровании в темпах работы Airbus. Он отметил, что IAG получает заказанные у европейского производителя A320neo в среднем с 70-дневной задержкой.

Boeing 737 MAX|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Flickr

Уолш выразился предельно жестко: "Контракт, подписанный на парижском авиасалоне, должен быть показательным не только для Airbus, но и для всех остальных: мы недовольны их (Airbus) характеристиками. Я знаю, что многие интерпретируют эту ситуацию как вопрос цены, но это не так".

Кстати, ранее Airbus объявил, что на Ле Бурже IAG подписал только соглашение о намерениях, которое не является гарантией твердых поставок. На это Уолш тоже ответил: концерн точно купит "Боинги" и не будет держать узкофюзеляжный парк, состоящий исключительно из Airbus.

Для Boeing контракт с IAG стал настоящей палочкой-выручалочкой и неожиданно протянутой рукой помощи: уважаемый оптовый покупатель выказал веру в проект 737 MAX, который оказался под ударом и из-за которого теперь американцы терпят значительные убытки.

Между тем, веру в этот тип самолета выказывают и в России. Так, глава авиакомпании "Уральские авиалинии" (входит в пятерку крупнейших перевозчиков России) Сергей Скуратов недавно подтвердил, что уже к концу года в парке предприятия будут 737 MAX. На вопрос, не рассматривал ли перевозчик возможность отказаться от заказа, топ-менеджер напомнил, что самолеты Boeing могут пролететь 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой, "Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки", передает "Интерфакс". "Уральским авиалиниям" важны дальние перелеты, отметил Скуратов.

В IATA сейчас состоит около 290 авиакомпаний, из которых 28 имеют в своем парке Boeing 737 MAX. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета. Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).

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Глава IAG объяснил, почему концерн заказал 200 самолетов у Boeing, а не у Airbus

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Теги: iag, вилли уолш, boeing 737 max, boeing, airbus, уральские авиалинии



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