Под Нижним Тагилом произошло тройное ДТП

На Среднем Урале произошло массовое ДТП. Его предполагаемый виновник оказался злостным нарушителем.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась на 5 км автодороги "Южный подход к Нижнему Тагилу": водитель автомобиля "Лада-217230", следуя в сторону Екатеринбурга, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий автомобиль "Тата-2784С2", который, в свою очередь, наехал на "Мицубиси". В результате ДТП травмы получил водитель "Лады": он госпитализирован с диагнозом "ушиб головного мозга, перелом шейного отдела, шок первой степени".

Как установили в Госавтоинспекции, пострадавший имеет водительский стаж 7 лет, только за последние 3 года в базе ГИБДД за ним числится 59 штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.