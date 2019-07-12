В Турцию доставили первые компоненты С-400

Минобороны Турции заявило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Первый груз, состоящий из компонентов ЗРК, доставлен на авиабазу "Мюртед", передает агентство Anadolu.

В начале июля турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней.

Напомним, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.