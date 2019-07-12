В Чайковском суд лишил депутатов, для которых парламент – побочное место работы, зарплаты в думе

Пермский краевой суд признал незаконными выплаты депутатам думы Чайковского, работающим на непостоянной основе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение о таких тратах депутаты гордумы приняли 23 января. В документах деньги фигурировали как "компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности", однако на самом деле были зарплатой политиков, что незаконно. Суд встал на сторону прокурора края.

По данным "Ъ-Прикамье", речь шла о "5 тыс. руб. в месяц, которые тратили на организацию мероприятий в микрорайонах".