03 Августа 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Чайковском суд лишил депутатов, для которых парламент – побочное место работы, зарплаты в думе

Пермский краевой суд признал незаконными выплаты депутатам думы Чайковского, работающим на непостоянной основе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение о таких тратах депутаты гордумы приняли 23 января. В документах деньги фигурировали как "компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности", однако на самом деле были зарплатой политиков, что незаконно. Суд встал на сторону прокурора края.

По данным "Ъ-Прикамье", речь шла о "5 тыс. руб. в месяц, которые тратили на организацию мероприятий в микрорайонах".

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В Чайковском суд лишил депутатов, для которых парламент – побочное место работы, зарплаты в думе

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Теги: дума Чайковского, зарплата, компенсация расходов



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