На Уимблдоне пожаловались на визит Меган Маркл: "Это был кошмар"

Невестка британской королевы Меган Маркл (37) вновь оказалась в центре скандала. На этот раз поведение герцогини Сассекской может нанести серьезный урон имиджу британской королевской семьи.

Дело в том, что Меган решила поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс, выступающую на престижном турнире Уимблдон. Да и повод есть: монархи много лет поддерживают эти соревнования и с завидной регулярностью появляются на трибунах кортов.

Вот только повела себя жена принца Гарри очень странно. Для Меган и ее двух подруг "расчистили" несколько рядов на трибуне, в итоге девушки сидели весьма "по-королевски". Правда, такое поведение совсем не принято в семье Елизаветы II: наоборот, ее родственники стараются держаться поближе к народу, садятся не на VIP-места, и уж точно не "выкупают" окружающие ряды для безопасности или комфорта. Но и это еще не все. Приставленная к Меган охрана запретила зрителям и фотографам, присутствовавшим на матче, снимать герцогиню. Доверенный фотограф Маркл сделал несколько кадров, которые потом были распространены в прессе. К остальным же подходили охранники и просили не снимать. Для Великобритании – вопиющий случай. Пользователи в сети полагают, что герцогиня пошла на этот шаг потому, что еще не вернулась в идеальную форму после рождения первенца (прошло всего два месяца после родов). Но другие дамы из королевской семьи в подобных ситуациях либо не стесняются своего тела (как, например, внучка королевы Зара Тиндалл), либо просто не выходят на публику, столько, сколько сочтут нужным (как Кейт Миддлтон).

В итоге даже The Times цитирует неназванный источник из руководства Уимблдона, который вспоминает визит Маркл как "кошмар". "Это был кошмар, и она была кошмаром", - жалуется инсайдер. Другой источник сообщил, что герцогине Сассекской предложили прийти инкогнито, раз уж она так хочет избежать косых взглядов на свою фигуру, но она не согласилась.