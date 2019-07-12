В Екатеринбурге на Уктусских горах насмерть разбился парапланерист

В Екатеринбурге насмерть разбился парапланерист. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тело мужчины было найдено вечером 11 июля у подножия Уктусских гор. Предварительно установлено, что погибший был 1976 года рождения и зарегистрирован в Белоярском районе.

Фото с места трагедии

По имеющимся данным, смерть наступила в результате травм от падения с высоты во время использования принадлежавшего ему параплана. Какой-либо защитной экипировки на уральце не имелось. Оказалось, что совершить полет на параплане мужчина пытался и ранее, однако несколько лет назад она оказалась неудачной и закончилась получением травмы.

Что стало причиной нынешнего трагического инцидента, будет установлено в ходе начавшейся доследственной проверки.