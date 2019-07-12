03 Августа 2020
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Политика Курганская область
врио губернатор Курганской области Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Шумков назвал фамилии трех своих кандидатов в сенаторы от Курганской области

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков отнес в избирком все необходимые документы для своей регистрации в качестве кандидата на выборы главы Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Члены избирательной комиссии уже проверяют сведения и подписи Шумкова, который идет на выборы при финансовой и общественной поддержке партии "Единая Россия".

Также Шумков назвал трех своих кандидатов в сенаторы от Курганской области. Ими стали два действующих сенатора - Елена Перминова и Сергей Лисовский. Новичком Верхней палаты ФС РФ в случае победы Шумкова может стать глава финансового управления Курганской области Константин Ермаков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, документы в избирком уже подала кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода.

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Шумков назвал фамилии трех своих кандидатов в сенаторы от Курганской области

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Теги: Вадим Шумков, избирком, Елена Перминова, Сергей Лисовский, Константин Ермаков, сенаторы, выборы, Курган, документы



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