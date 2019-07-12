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Общество Приволжский ФО Пермский край
Гимназия №4 Пермь (2019) | Фото: kamensky.perm.ru

Прокуратура требует возобновить дело против директора пермской гимназии, где для девочек и мальчиков действовали разные вступительные баллы

Прокуратура Дзержинского района оспаривает решение суда о прекращении административного дела против директора гимназии №4, где были установлены разные вступительные баллы для девочек и мальчиков. Поступление документов от прокуратуры подтвердили в суде.

Суд ранее не стал привлекать к ответственности директора Татьяну Дьякову, в ее действиях не было найдено состава преступления. Прокуратура считает, что разные вступительные баллы - нарушение прав детей на образование. Надзорное ведомство также усомнилось в законности самого наличия вступительных баллов в первый класс.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников после инцидента поручил министерству образования отменить конкурс при приеме в первый класс.

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Прокуратура требует возобновить дело против директора пермской гимназии, где для девочек и мальчиков действовали разные вступительные баллы

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Теги: гимназия № 4, баллы, административное дело, дискриминация



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