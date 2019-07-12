В Иркутской области возбудили дело на мэра, начавшего ликвидацию паводка со своего дома

На мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который использовал муниципальную спецтехнику для расчистки своего участка после наводнения, завели уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от выполнения своих обязанностей главу Нижнеудинского района.

Требование прозвучало после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа. Автор видеоролика, говорит, что этот дом принадлежит главе района, и что вместо того, чтобы помогать простым гражданам, коммунальщики в первую очередь, ведут работы на участке мэра.

Мутко поручил проверить опубликованную информацию. Также провести проверку СКР поручила прокуратура.