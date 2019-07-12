03 Августа 2020
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Экономика В России
банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: kredit-ubanka.ru

Госдума может принять законопроект, который вынудит Visa и MasterCard уйти из России

Уже на следующей неделе Госдума может принять во втором чтении поправки в закон "О национальной платежной системе", которые в нынешнем виде могут привести к уходу из России таких международных платежных систем как Visa и MasterCard.
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Как сообщает The Bell, законопроект должен запретить платежным системам отключать российские банки, попавшие под санкции, от расчетов по картам. Естественно, на такие меры иностранные системы вряд ли пойдут, а значит, вероятнее всего, они прекратят свою деятельность на территории РФ.

"У российских Visa, MasterCard и других "дочек" международных операторов нет возможности привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ прежде всего с юридической точки зрения, поэтому им проще будет уйти. В результате больше всего пострадают клиенты: прием карт российских банков за рубежом станет невозможен, а внутри страны не будут принимать карты зарубежных банков", - пишет Bell.

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Госдума может принять законопроект, который вынудит Visa и MasterCard уйти из России

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Теги: Госдума, санкции, платежная система, visa, mastercard



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 15:57 Мск В Центробанке не видят угрозы ухода из России Visa и MasterCard

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