Госдума может принять законопроект, который вынудит Visa и MasterCard уйти из России

Уже на следующей неделе Госдума может принять во втором чтении поправки в закон "О национальной платежной системе", которые в нынешнем виде могут привести к уходу из России таких международных платежных систем как Visa и MasterCard.

Как сообщает The Bell, законопроект должен запретить платежным системам отключать российские банки, попавшие под санкции, от расчетов по картам. Естественно, на такие меры иностранные системы вряд ли пойдут, а значит, вероятнее всего, они прекратят свою деятельность на территории РФ.

"У российских Visa, MasterCard и других "дочек" международных операторов нет возможности привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ прежде всего с юридической точки зрения, поэтому им проще будет уйти. В результате больше всего пострадают клиенты: прием карт российских банков за рубежом станет невозможен, а внутри страны не будут принимать карты зарубежных банков", - пишет Bell.