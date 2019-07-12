03 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении крупной взятки

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК.

По данным следствия, более 1,5 млн рублей он получил от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов.

Подозреваемый задержан, у него дома и в служебном кабинете проведены обыски.

Напомним, в июне экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") Алексей Миронов, обвиненный во взяточничестве и недавно освобожденный из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб., найден мертвым. Предположительно, он покончил с собой в собственном доме в Подмосковье на Рублевском шоссе.

Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревался в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл произошедшее провокацией.

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Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении крупной взятки

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Теги: первый замначальника скжд, взятка



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