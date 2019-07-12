03 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Двор многоэтажки шины жк пятый квартал Тюмень (2019) | Фото: vk.com/lobov76

В Тюмени неизвестные устроили на одной из стоянок "непотребную шинную инсталляцию"

В Тюмени неизвестные устроили на автостоянке инсталляцию с шинами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в соцсетях рассказал местный житель Александр Лобов. По его словам, предприниматель решил организовать картинг под окнами жилых домов, для чего завёз шины на пустующую автостоянку. Вскоре управляющая компания расторгла с ним договор, однако шины никто не увёз. "Акция" с ними прошла сегодня ночью.

"Речь идёт об управляющей компании "АИЖК", жилой комплекс "Пятый квартал", что недалеко от торгового центра "Кристалл". Стоянка пустовала – парковались одна-две машины. Там любят гулять взрослые и дети. Например, пенсионеры там занимаются скандинавской ходьбой. С шинами могли сделать такое, чтобы обратить внимание на ситуацию, чтобы их увезли", - рассказал Лобов Накануне.RU.

Двор многоэтажки шины жк пятый квартал Тюмень(2019)|Фото: vk.com/lobov76

Он добавил, что через дорогу есть большой участок, заросший травой.

"Возможно, там хотят построить какой-нибудь МФЦ или торговый центр, и стоянка задумывалась под нужды этого муниципального или частного учреждения", - сказал Лобов.

Двор многоэтажки жк пятый квартал Тюмень(2019)|Фото: vk.com/lobov76

Двор многоэтажки жк пятый квартал Тюмень(2019)|Фото: vk.com/lobov76

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В Тюмени неизвестные устроили на одной из стоянок "непотребную шинную инсталляцию"

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Теги: инсталляция, жилой комплекс пятый квартал



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 13:06 Мск "Непотребная шинная инсталляция", на которую обратили внимание в Тюмени, "прожила" менее суток

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