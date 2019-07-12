СМИ: Восемь офицеров из "банды ФСБ" не вернулись из командировки на Кавказ

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе.

Напомним, ранее сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Восемь объявлены в розыск.

При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться, пишет "Новая газета".

Ранее в СМИ появились подробности, о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что ФСБ-шники похитили деньги из банка (в разных источниках фигурирует разная сумма - от 100 млн до 140 млн руб.) под видом обыска. Якобы, они вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и выносили из квартир и офисов во время оперативных мероприятий.

"Новая газета" также пишет, что за последние два года на "участников обнального рынка" совершены два нападения. Кортежи с деньгами блокировали микроавтобусы без номеров, откуда выбегали мужчины и кричали "Работает ФСБ". Чем заканчивались нападения и связаны ли они с делом о разбое, не уточняется.