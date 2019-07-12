03 Августа 2020
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Общество В России Москва
Андрей Лаптев Нина Здорик Гардемарины (2018) | Фото:instagram.com/sdruzhinina_official

Гардемарины, вперед: названы фильмы, на которые в 2019 году могут дать деньги из бюджета

Стало известно, какие фильмы в 2019 году могут претендовать на получение госсубсидий от Министерства культуры России. Экспертный совет министерства представил список из десяти проектов, рекомендованных к финансированию.

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Согласно протоколу, предложено поддержать новую часть фильма Светланы Дружининой "Гардемарины V", а также фильм Жоры Крыжовникова, ранее снявшего фильмы "Горько!" и "Дорога на Джомолунгму" (о путешествии семьи на Грушинский бардовский фестиваль для исполнения мечты отца семейства), передает "Интерфакс".

В список рекомендованных получателей госсубсидий попал проект "Биомеханика Мейерхольда" о великом театральном новаторе ХХ века, режиссера Константина Малкина-Фама. Также на господдержку может претендовать картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом.

Кроме них в списке есть фильмы "Три минуты молчания" про моряков, "Евреи" о Холокосте и "Родитель" о детской наркомании. Помимо основного списка, сформирован список картин, которые войдут в резерв. Он состоит из 25 работ, среди которых "Папы" Сарика Андреасяна и Карена Оганисяна, "Ни стыда, ни совести" Оксаны Карас, "Чужими глазами" Дарьи Жук и "Трое" Анны Меликян. В резерв также попали экранизация постановки Антона Чехова "Вишневый сад" и фильм про авиакатастрофу в августе 1981 года на Дальнем Востоке, в которой выжила одна женщина, упавшая с высоты пяти километров.

На заседании Экспертного совета по авторскому и экспериментальному кино, которое проходило в Минкультуры, было представлено 47 работ. Всего в этом году было подано более 120 заявок.

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Гардемарины, вперед: названы фильмы, на которые в 2019 году могут дать деньги из бюджета

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Теги: гардемарины, субсидии, финансирование, кино



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